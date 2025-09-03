Diskneeplus (DISKNEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00106186$ 0.00106186 $ 0.00106186 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.17% Promjena cijene (7D) -0.17%

Diskneeplus (DISKNEE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DISKNEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DISKNEE je $ 0.00106186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DISKNEE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Diskneeplus (DISKNEE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K Količina u optjecaju 989.86M 989.86M 989.86M Ukupna količina 989,864,878.0 989,864,878.0 989,864,878.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Diskneeplus je $ 10.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DISKNEE je 989.86M, s ukupnom količinom od 989864878.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.22K.