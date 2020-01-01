Diskneeplus (DISKNEE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Diskneeplus (DISKNEE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Diskneeplus (DISKNEE) Informacije We are a meme community that is creating a "streaming" platform for ourselves and other projects to share their unique content through drawing/animations/media so that their community, as well as ours, can come together to enjoy. We have plans for further utility in the future. Službena web stranica: https://disknee.dev/ Kupi DISKNEE odmah!

Diskneeplus (DISKNEE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Diskneeplus (DISKNEE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K Ukupna količina: $ 989.86M $ 989.86M $ 989.86M Količina u optjecaju: $ 989.86M $ 989.86M $ 989.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.22K $ 10.22K $ 10.22K Povijesni maksimum: $ 0.00106186 $ 0.00106186 $ 0.00106186 Povijesni minimum: $ 0.00000572 $ 0.00000572 $ 0.00000572 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Diskneeplus (DISKNEE)

Diskneeplus (DISKNEE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Diskneeplus (DISKNEE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DISKNEE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DISKNEE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DISKNEE tokena, istražite DISKNEE cijenu tokena uživo!

DISKNEE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DISKNEE? Naša DISKNEE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DISKNEE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!