DIMO (DIMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.075281 $ 0.075281 $ 0.075281 24-satna najniža cijena $ 0.087604 $ 0.087604 $ 0.087604 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.075281$ 0.075281 $ 0.075281 24-satna najviša cijena $ 0.087604$ 0.087604 $ 0.087604 Najviša cijena ikada $ 0.785628$ 0.785628 $ 0.785628 Najniža cijena $ 0.02171116$ 0.02171116 $ 0.02171116 Promjena cijene (1H) +2.97% Promjena cijene (1D) +4.46% Promjena cijene (7D) +6.83% Promjena cijene (7D) +6.83%

DIMO (DIMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.078679. Tijekom protekla 24 sata, DIMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.075281 i najviše cijene $ 0.087604, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIMO je $ 0.785628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02171116.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIMO se promijenio za +2.97% u posljednjih sat vremena, +4.46% u posljednjih 24 sata i +6.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DIMO (DIMO)

Tržišna kapitalizacija $ 31.12M$ 31.12M $ 31.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.15M$ 79.15M $ 79.15M Količina u optjecaju 393.16M 393.16M 393.16M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DIMO je $ 31.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIMO je 393.16M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.15M.