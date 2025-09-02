Više o DIMO

DIMO Cijena (DIMO)

1 DIMO u USD cijena uživo:

$0.078685
+4.30%1D
Grafikon aktualnih cijena DIMO (DIMO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:09:35 (UTC+8)

DIMO (DIMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.075281
24-satna najniža cijena
$ 0.087604
24-satna najviša cijena

$ 0.075281
$ 0.087604
$ 0.785628
$ 0.02171116
+2.97%

+4.46%

+6.83%

+6.83%

DIMO (DIMO) cijena u stvarnom vremenu je $0.078679. Tijekom protekla 24 sata, DIMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.075281 i najviše cijene $ 0.087604, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIMO je $ 0.785628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02171116.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIMO se promijenio za +2.97% u posljednjih sat vremena, +4.46% u posljednjih 24 sata i +6.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DIMO (DIMO)

$ 31.12M
$ 31.12M$ 31.12M

--
----

$ 79.15M
$ 79.15M$ 79.15M

393.16M
393.16M 393.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DIMO je $ 31.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIMO je 393.16M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.15M.

DIMO (DIMO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DIMO u USD iznosila je $ +0.00335761.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DIMO u USD iznosila je $ +0.0345300336.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DIMO u USD iznosila je $ +0.0666523326.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DIMO u USD iznosila je $ +0.0118889365959409.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00335761+4.46%
30 dana$ +0.0345300336+43.89%
60 dana$ +0.0666523326+84.71%
90 dana$ +0.0118889365959409+17.80%

Što je DIMO (DIMO)

DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car.

Resurs DIMO (DIMO)

Službena web-stranica

DIMO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DIMO (DIMO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DIMO (DIMO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DIMO.

Provjerite DIMO predviđanje cijene sada!

DIMO u lokalnim valutama

DIMO (DIMO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DIMO (DIMO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DIMO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DIMO (DIMO)

Koliko DIMO (DIMO) vrijedi danas?
Cijena DIMO uživo u USD je 0.078679 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DIMO u USD?
Trenutačna cijena DIMO u USD je $ 0.078679. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DIMO?
Tržišna kapitalizacija za DIMO je $ 31.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DIMO?
Količina u optjecaju za DIMO je 393.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DIMO?
DIMO je postigao ATH cijenu od 0.785628 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DIMO?
DIMO je vidio ATL cijenu od 0.02171116 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DIMO?
24-satni obujam trgovanja za DIMO je -- USD.
Hoće li DIMO još narasti ove godine?
DIMO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DIMO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.