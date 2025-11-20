Dialectic USD Vault Cijena danas

Trenutačna cijena Dialectic USD Vault (DUSD) danas je $ 1.005, s promjenom od 0.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DUSD u USD je $ 1.005 po DUSD.

Dialectic USD Vault trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 55,689,981, s količinom u optjecaju od 55.39M DUSD. Tijekom posljednja 24 sata, DUSD trgovao je između $ 1.005 (niska) i $ 1.007 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.01, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.999002.

U kratkoročnim performansama, DUSD se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dialectic USD Vault (DUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 55.69M$ 55.69M $ 55.69M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.69M$ 55.69M $ 55.69M Količina u optjecaju 55.39M 55.39M 55.39M Ukupna količina 55,387,715.93241007 55,387,715.93241007 55,387,715.93241007

