DexNet (DEXNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03541014 $ 0.03541014 $ 0.03541014 24-satna najniža cijena $ 0.0367437 $ 0.0367437 $ 0.0367437 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03541014$ 0.03541014 $ 0.03541014 24-satna najviša cijena $ 0.0367437$ 0.0367437 $ 0.0367437 Najviša cijena ikada $ 0.081607$ 0.081607 $ 0.081607 Najniža cijena $ 0.02506627$ 0.02506627 $ 0.02506627 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.90% Promjena cijene (7D) +2.45% Promjena cijene (7D) +2.45%

DexNet (DEXNET) cijena u stvarnom vremenu je $0.03607891. Tijekom protekla 24 sata, DEXNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03541014 i najviše cijene $ 0.0367437, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEXNET je $ 0.081607, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02506627.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEXNET se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i +2.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DexNet (DEXNET)

Tržišna kapitalizacija $ 14.36M$ 14.36M $ 14.36M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 107.67M$ 107.67M $ 107.67M Količina u optjecaju 400.08M 400.08M 400.08M Ukupna količina 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DexNet je $ 14.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEXNET je 400.08M, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.67M.