DexNet Cijena (DEXNET)

1 DEXNET u USD cijena uživo:

$0.03607891
$0.03607891
+0.90%1D
Grafikon aktualnih cijena DexNet (DEXNET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:08:36 (UTC+8)

DexNet (DEXNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03541014
$ 0.03541014
24-satna najniža cijena
$ 0.0367437
$ 0.0367437
24-satna najviša cijena

$ 0.03541014
$ 0.03541014

$ 0.0367437
$ 0.0367437

$ 0.081607
$ 0.081607

$ 0.02506627
$ 0.02506627

+0.11%

+0.90%

+2.45%

+2.45%

DexNet (DEXNET) cijena u stvarnom vremenu je $0.03607891. Tijekom protekla 24 sata, DEXNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03541014 i najviše cijene $ 0.0367437, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEXNET je $ 0.081607, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02506627.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEXNET se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.90% u posljednjih 24 sata i +2.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DexNet (DEXNET)

$ 14.36M
$ 14.36M

--
----

$ 107.67M
$ 107.67M

400.08M
400.08M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DexNet je $ 14.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEXNET je 400.08M, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.67M.

DexNet (DEXNET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DexNet u USD iznosila je $ +0.00032326.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DexNet u USD iznosila je $ +0.0047006598.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DexNet u USD iznosila je $ +0.0133502321.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DexNet u USD iznosila je $ +0.00678563891355006.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00032326+0.90%
30 dana$ +0.0047006598+13.03%
60 dana$ +0.0133502321+37.00%
90 dana$ +0.00678563891355006+23.16%

Što je DexNet (DEXNET)

DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

DexNet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DexNet (DEXNET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DexNet (DEXNET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DexNet.

Provjerite DexNet predviđanje cijene sada!

DEXNET u lokalnim valutama

DexNet (DEXNET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DexNet (DEXNET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEXNET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DexNet (DEXNET)

Koliko DexNet (DEXNET) vrijedi danas?
Cijena DEXNET uživo u USD je 0.03607891 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEXNET u USD?
Trenutačna cijena DEXNET u USD je $ 0.03607891. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DexNet?
Tržišna kapitalizacija za DEXNET je $ 14.36M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEXNET?
Količina u optjecaju za DEXNET je 400.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEXNET?
DEXNET je postigao ATH cijenu od 0.081607 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEXNET?
DEXNET je vidio ATL cijenu od 0.02506627 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEXNET?
24-satni obujam trgovanja za DEXNET je -- USD.
Hoće li DEXNET još narasti ove godine?
DEXNET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEXNET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DexNet (DEXNET) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

