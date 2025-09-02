Dev Protocol (DEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 20.09$ 20.09 $ 20.09 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.88% Promjena cijene (7D) -5.88%

Dev Protocol (DEV) cijena u stvarnom vremenu je $0.06939. Tijekom protekla 24 sata, DEVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEV je $ 20.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dev Protocol (DEV)

Tržišna kapitalizacija $ 181.26K$ 181.26K $ 181.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 686.06K$ 686.06K $ 686.06K Količina u optjecaju 2.61M 2.61M 2.61M Ukupna količina 9,886,958.719791926 9,886,958.719791926 9,886,958.719791926

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dev Protocol je $ 181.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEV je 2.61M, s ukupnom količinom od 9886958.719791926. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 686.06K.