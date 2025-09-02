Više o DEV

Dev Protocol Logotip

Dev Protocol Cijena (DEV)

1 DEV u USD cijena uživo:

$0.06939
$0.06939$0.06939
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Dev Protocol (DEV)
Dev Protocol (DEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 20.09
$ 20.09$ 20.09

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.88%

-5.88%

Dev Protocol (DEV) cijena u stvarnom vremenu je $0.06939. Tijekom protekla 24 sata, DEVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEV je $ 20.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dev Protocol (DEV)

$ 181.26K
$ 181.26K$ 181.26K

--
----

$ 686.06K
$ 686.06K$ 686.06K

2.61M
2.61M 2.61M

9,886,958.719791926
9,886,958.719791926 9,886,958.719791926

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dev Protocol je $ 181.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEV je 2.61M, s ukupnom količinom od 9886958.719791926. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 686.06K.

Dev Protocol (DEV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dev Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dev Protocol u USD iznosila je $ +0.0007167431.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dev Protocol u USD iznosila je $ +0.0190623836.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dev Protocol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0007167431+1.03%
60 dana$ +0.0190623836+27.47%
90 dana$ 0--

Što je Dev Protocol (DEV)

Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Dev Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dev Protocol (DEV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dev Protocol (DEV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dev Protocol.

Provjerite Dev Protocol predviđanje cijene sada!

DEV u lokalnim valutama

Dev Protocol (DEV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dev Protocol (DEV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dev Protocol (DEV)

Koliko Dev Protocol (DEV) vrijedi danas?
Cijena DEV uživo u USD je 0.06939 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEV u USD?
Trenutačna cijena DEV u USD je $ 0.06939. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dev Protocol?
Tržišna kapitalizacija za DEV je $ 181.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEV?
Količina u optjecaju za DEV je 2.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEV?
DEV je postigao ATH cijenu od 20.09 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEV?
DEV je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEV?
24-satni obujam trgovanja za DEV je -- USD.
Hoće li DEV još narasti ove godine?
DEV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
