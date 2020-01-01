Dev Protocol (DEV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dev Protocol (DEV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dev Protocol (DEV) Informacije Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y Službena web stranica: https://devprotocol.xyz/ Bijela knjiga: https://github.com/dev-protocol/protocol/blob/master/docs/WHITEPAPER.md

Dev Protocol (DEV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dev Protocol (DEV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 181.26K Ukupna količina: $ 9.89M Količina u optjecaju: $ 2.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 686.06K Povijesni maksimum: $ 20.09 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.06939

Dev Protocol (DEV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dev Protocol (DEV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

DEV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DEV? Naša DEV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

