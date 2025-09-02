Što je TokenFi (TOKEN)

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

TokenFi (TOKEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TokenFi (TOKEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOKEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

TokenFi Resurs

Za dublje razumijevanje TokenFi, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TokenFi Koliko TokenFi (TOKEN) vrijedi danas? Cijena TOKEN uživo u USD je 0.01197 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TOKEN u USD? $ 0.01197 . Provjerite Trenutačna cijena TOKEN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija TokenFi? Tržišna kapitalizacija za TOKEN je $ 11.97M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TOKEN? Količina u optjecaju za TOKEN je 1.00B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOKEN? TOKEN je postigao ATH cijenu od 0.24479169509887172 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOKEN? TOKEN je vidio ATL cijenu od 0.000048638485014782 USD . Koliki je obujam trgovanja za TOKEN? 24-satni obujam trgovanja za TOKEN je $ 101.13K USD . Hoće li TOKEN još narasti ove godine? TOKEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOKEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

TokenFi (TOKEN) Važna ažuriranja industrije

