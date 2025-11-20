IdleTradeX Cijena danas

Trenutačna cijena IdleTradeX (IDLETRADEX) danas je $ 0.000002684, s promjenom od 8.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IDLETRADEX u USD je $ 0.000002684 po IDLETRADEX.

IdleTradeX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- IDLETRADEX. Tijekom posljednja 24 sata, IDLETRADEX trgovao je između $ 0.000002369 (niska) i $ 0.000002768 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, IDLETRADEX se kretao +1.20% u posljednjem satu i -25.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 671.91K.

Informacije o tržištu IdleTradeX (IDLETRADEX)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 671.91K$ 671.91K $ 671.91K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 134.20K$ 134.20K $ 134.20K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija IdleTradeX je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 671.91K. Količina u optjecaju IDLETRADEX je --, s ukupnom količinom od 50000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.20K.