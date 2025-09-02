Više o SN22

Desearch Logotip

Desearch Cijena (SN22)

Neuvršten

1 SN22 u USD cijena uživo:

$0.980057
-2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Desearch (SN22)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:16:18 (UTC+8)

Desearch (SN22) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.942147
24-satna najniža cijena
$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 0.942147
$ 1.001
$ 2.43
$ 0.942147
+0.67%

-2.13%

-11.09%

-11.09%

Desearch (SN22) cijena u stvarnom vremenu je $0.980057. Tijekom protekla 24 sata, SN22trgovalo je između najniže cijene $ 0.942147 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN22 je $ 2.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.942147.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN22 se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -2.13% u posljednjih 24 sata i -11.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Desearch (SN22)

$ 2.05M
--
$ 2.05M
2.09M
2,092,021.219440624
Trenutačna tržišna kapitalizacija Desearch je $ 2.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN22 je 2.09M, s ukupnom količinom od 2092021.219440624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.05M.

Desearch (SN22) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Desearch u USD iznosila je $ -0.0214129187497412.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Desearch u USD iznosila je $ -0.2327729460.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Desearch u USD iznosila je $ -0.2780142392.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Desearch u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0214129187497412-2.13%
30 dana$ -0.2327729460-23.75%
60 dana$ -0.2780142392-28.36%
90 dana$ 0--

Što je Desearch (SN22)

Resurs Desearch (SN22)

Službena web-stranica

Desearch Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Desearch (SN22) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Desearch (SN22) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Desearch.

Provjerite Desearch predviđanje cijene sada!

SN22 u lokalnim valutama

Desearch (SN22) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Desearch (SN22) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SN22 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Desearch (SN22)

Koliko Desearch (SN22) vrijedi danas?
Cijena SN22 uživo u USD je 0.980057 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SN22 u USD?
Trenutačna cijena SN22 u USD je $ 0.980057. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Desearch?
Tržišna kapitalizacija za SN22 je $ 2.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SN22?
Količina u optjecaju za SN22 je 2.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SN22?
SN22 je postigao ATH cijenu od 2.43 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SN22?
SN22 je vidio ATL cijenu od 0.942147 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SN22?
24-satni obujam trgovanja za SN22 je -- USD.
Hoće li SN22 još narasti ove godine?
SN22 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SN22 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Desearch (SN22) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

