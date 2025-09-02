Desearch (SN22) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.942147 $ 0.942147 $ 0.942147 24-satna najniža cijena $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.942147$ 0.942147 $ 0.942147 24-satna najviša cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Najniža cijena $ 0.942147$ 0.942147 $ 0.942147 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) -2.13% Promjena cijene (7D) -11.09% Promjena cijene (7D) -11.09%

Desearch (SN22) cijena u stvarnom vremenu je $0.980057. Tijekom protekla 24 sata, SN22trgovalo je između najniže cijene $ 0.942147 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN22 je $ 2.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.942147.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN22 se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, -2.13% u posljednjih 24 sata i -11.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Desearch (SN22)

Tržišna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Količina u optjecaju 2.09M 2.09M 2.09M Ukupna količina 2,092,021.219440624 2,092,021.219440624 2,092,021.219440624

Trenutačna tržišna kapitalizacija Desearch je $ 2.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN22 je 2.09M, s ukupnom količinom od 2092021.219440624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.05M.