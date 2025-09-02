Više o DNT

Definder Network Logotip

Definder Network Cijena (DNT)

Neuvršten

1 DNT u USD cijena uživo:

$0.02796042
$0.02796042$0.02796042
+3.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Definder Network (DNT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:26:05 (UTC+8)

Definder Network (DNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02657597
$ 0.02657597$ 0.02657597
24-satna najniža cijena
$ 0.02803674
$ 0.02803674$ 0.02803674
24-satna najviša cijena

$ 0.02657597
$ 0.02657597$ 0.02657597

$ 0.02803674
$ 0.02803674$ 0.02803674

$ 21.0
$ 21.0$ 21.0

$ 0
$ 0$ 0

+1.79%

+3.20%

-21.63%

-21.63%

Definder Network (DNT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02796742. Tijekom protekla 24 sata, DNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02657597 i najviše cijene $ 0.02803674, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNT je $ 21.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNT se promijenio za +1.79% u posljednjih sat vremena, +3.20% u posljednjih 24 sata i -21.63% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Definder Network (DNT)

$ 142.62K
$ 142.62K$ 142.62K

--
----

$ 602.49K
$ 602.49K$ 602.49K

5.10M
5.10M 5.10M

21,548,097.0
21,548,097.0 21,548,097.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Definder Network je $ 142.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNT je 5.10M, s ukupnom količinom od 21548097.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 602.49K.

Definder Network (DNT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Definder Network u USD iznosila je $ +0.00086836.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Definder Network u USD iznosila je $ -0.0076265755.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Definder Network u USD iznosila je $ -0.0015121340.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Definder Network u USD iznosila je $ -0.00252826060902907.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00086836+3.20%
30 dana$ -0.0076265755-27.26%
60 dana$ -0.0015121340-5.40%
90 dana$ -0.00252826060902907-8.29%

Što je Definder Network (DNT)

Resurs Definder Network (DNT)

Službena web-stranica

Definder Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Definder Network (DNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Definder Network (DNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Definder Network.

Provjerite Definder Network predviđanje cijene sada!

DNT u lokalnim valutama

Definder Network (DNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Definder Network (DNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Definder Network (DNT)

Koliko Definder Network (DNT) vrijedi danas?
Cijena DNT uživo u USD je 0.02796742 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DNT u USD?
Trenutačna cijena DNT u USD je $ 0.02796742. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Definder Network?
Tržišna kapitalizacija za DNT je $ 142.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DNT?
Količina u optjecaju za DNT je 5.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DNT?
DNT je postigao ATH cijenu od 21.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DNT?
DNT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DNT?
24-satni obujam trgovanja za DNT je -- USD.
Hoće li DNT još narasti ove godine?
DNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Definder Network (DNT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

