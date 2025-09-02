Definder Network (DNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02657597 $ 0.02657597 $ 0.02657597 24-satna najniža cijena $ 0.02803674 $ 0.02803674 $ 0.02803674 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02657597$ 0.02657597 $ 0.02657597 24-satna najviša cijena $ 0.02803674$ 0.02803674 $ 0.02803674 Najviša cijena ikada $ 21.0$ 21.0 $ 21.0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.79% Promjena cijene (1D) +3.20% Promjena cijene (7D) -21.63% Promjena cijene (7D) -21.63%

Definder Network (DNT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02796742. Tijekom protekla 24 sata, DNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02657597 i najviše cijene $ 0.02803674, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNT je $ 21.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNT se promijenio za +1.79% u posljednjih sat vremena, +3.20% u posljednjih 24 sata i -21.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Definder Network (DNT)

Tržišna kapitalizacija $ 142.62K$ 142.62K $ 142.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 602.49K$ 602.49K $ 602.49K Količina u optjecaju 5.10M 5.10M 5.10M Ukupna količina 21,548,097.0 21,548,097.0 21,548,097.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Definder Network je $ 142.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNT je 5.10M, s ukupnom količinom od 21548097.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 602.49K.