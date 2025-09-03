CortexZero (CORTEXZERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00780889$ 0.00780889 $ 0.00780889 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +1.03% Promjena cijene (7D) +2.50% Promjena cijene (7D) +2.50%

CortexZero (CORTEXZERO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORTEXZEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORTEXZERO je $ 0.00780889, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORTEXZERO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i +2.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CortexZero (CORTEXZERO)

Tržišna kapitalizacija $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Količina u optjecaju 999.43M 999.43M 999.43M Ukupna količina 999,428,702.224697 999,428,702.224697 999,428,702.224697

