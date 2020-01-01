CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CortexZero (CORTEXZERO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CortexZero (CORTEXZERO) Informacije A multi-agent AI platform dissecting human nature's first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia. Službena web stranica: https://cortexzero.com/

CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CortexZero (CORTEXZERO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.96K Ukupna količina: $ 999.42M Količina u optjecaju: $ 999.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.96K Povijesni maksimum: $ 0.00780889 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CortexZero (CORTEXZERO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CORTEXZERO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CORTEXZERO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CORTEXZERO tokena, istražite CORTEXZERO cijenu tokena uživo!

