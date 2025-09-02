Cora (CORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00386746$ 0.00386746 $ 0.00386746 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.13% Promjena cijene (1D) -11.00% Promjena cijene (7D) -38.06% Promjena cijene (7D) -38.06%

Cora (CORA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORA je $ 0.00386746, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORA se promijenio za -3.13% u posljednjih sat vremena, -11.00% u posljednjih 24 sata i -38.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cora (CORA)

Tržišna kapitalizacija $ 108.33K$ 108.33K $ 108.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 122.72K$ 122.72K $ 122.72K Količina u optjecaju 881.43M 881.43M 881.43M Ukupna količina 998,572,092.3215177 998,572,092.3215177 998,572,092.3215177

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cora je $ 108.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CORA je 881.43M, s ukupnom količinom od 998572092.3215177. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 122.72K.