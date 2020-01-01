Cora (CORA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cora (CORA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cora (CORA) Informacije AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi Službena web stranica: http://www.metabotai.xyz Bijela knjiga: https://docs.metabotai.xyz/ Kupi CORA odmah!

Cora (CORA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cora (CORA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 104.62K $ 104.62K $ 104.62K Ukupna količina: $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Količina u optjecaju: $ 881.43M $ 881.43M $ 881.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 118.52K $ 118.52K $ 118.52K Povijesni maksimum: $ 0.00386746 $ 0.00386746 $ 0.00386746 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001186 $ 0.0001186 $ 0.0001186 Saznajte više o cijeni Cora (CORA)

Cora (CORA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cora (CORA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CORA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CORA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CORA tokena, istražite CORA cijenu tokena uživo!

CORA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CORA? Naša CORA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

