Cognify (SN115) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1,790.78$ 1,790.78 $ 1,790.78 Najniža cijena $ 783.06$ 783.06 $ 783.06 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Cognify (SN115) cijena u stvarnom vremenu je $1,762.47. Tijekom protekla 24 sata, SN115trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN115 je $ 1,790.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 783.06.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN115 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cognify (SN115)

Tržišna kapitalizacija $ 1.76K$ 1.76K $ 1.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 431.90$ 431.90 $ 431.90 Količina u optjecaju 0.25 0.25 0.25 Ukupna količina 0.245052356 0.245052356 0.245052356

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cognify je $ 1.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN115 je 0.25, s ukupnom količinom od 0.245052356. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 431.90.