Code Token Logotip

Code Token Cijena (CODE)

Neuvršten

1 CODE u USD cijena uživo:

--
----
+1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Code Token (CODE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:44:56 (UTC+8)

Code Token (CODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.59%

-11.90%

-11.90%

Code Token (CODE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CODE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CODE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.59% u posljednjih 24 sata i -11.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Code Token (CODE)

$ 113.98K
$ 113.98K$ 113.98K

--
----

$ 113.98K
$ 113.98K$ 113.98K

1.01T
1.01T 1.01T

1,010,101,010,101.0
1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Code Token je $ 113.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODE je 1.01T, s ukupnom količinom od 1010101010101.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.98K.

Code Token (CODE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Code Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Code Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Code Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Code Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.59%
30 dana$ 0+12.49%
60 dana$ 0+30.26%
90 dana$ 0--

Što je Code Token (CODE)

In the ever-evolving world of cryptocurrency, the $CODE token emerges as a beacon of decentralization poised to disrupt the meme economy and redefine the way communities engage with digital assets. The $CODE Token represents a novel approach to digital currencies, leveraging the intrinsic appeal of memes to foster community, drive adoption, and generate value. With a foundation built on transparency, decentralization, and inclusivity, the $CODE token aims to democratize access to cryptocurrency while injecting humor and creativity into the space. All are welcome to join the community and share their creative ideas to make their vision successful.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Code Token (CODE)

Službena web-stranica

Code Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Code Token (CODE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Code Token (CODE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Code Token.

Provjerite Code Token predviđanje cijene sada!

CODE u lokalnim valutama

Code Token (CODE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Code Token (CODE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CODE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Code Token (CODE)

Koliko Code Token (CODE) vrijedi danas?
Cijena CODE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CODE u USD?
Trenutačna cijena CODE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Code Token?
Tržišna kapitalizacija za CODE je $ 113.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CODE?
Količina u optjecaju za CODE je 1.01T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CODE?
CODE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CODE?
CODE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CODE?
24-satni obujam trgovanja za CODE je -- USD.
Hoće li CODE još narasti ove godine?
CODE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CODE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.