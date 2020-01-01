Code Token (CODE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Code Token (CODE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Code Token (CODE) Informacije In the ever-evolving world of cryptocurrency, the $CODE token emerges as a beacon of decentralization poised to disrupt the meme economy and redefine the way communities engage with digital assets. The $CODE Token represents a novel approach to digital currencies, leveraging the intrinsic appeal of memes to foster community, drive adoption, and generate value. With a foundation built on transparency, decentralization, and inclusivity, the $CODE token aims to democratize access to cryptocurrency while injecting humor and creativity into the space. All are welcome to join the community and share their creative ideas to make their vision successful. Službena web stranica: https://code0x.io/

Code Token (CODE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Code Token (CODE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 113.98K Ukupna količina: $ 1.01T Količina u optjecaju: $ 1.01T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 113.98K Povijesni maksimum: $ 0.00000324 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Code Token (CODE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Code Token (CODE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CODE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CODE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CODE tokena, istražite CODE cijenu tokena uživo!

