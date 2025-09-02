Više o FTT

FTX Token Logotip

FTX Token Cijena(FTT)

1 FTT u USD cijena uživo:

$0.7605
-2.27%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FTX Token (FTT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:39:05 (UTC+8)

FTX Token (FTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.7586
24-satna najniža cijena
$ 0.8424
24-satna najviša cijena

$ 0.7586
$ 0.8424
$ 85.0168524
$ 0.6988230808940652
-1.43%

-2.27%

-11.24%

-11.24%

FTX Token (FTT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.7594. Tijekom protekla 24 sata, FTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.7586 i najviše cijene $ 0.8424, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTT je $ 85.0168524, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6988230808940652.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTT se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, -2.27% u posljednjih 24 sata i -11.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FTX Token (FTT)

No.166

$ 249.76M
$ 410.37K
$ 249.76M
328.90M
328,895,103.813207
0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija FTX Token je $ 249.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 410.37K. Količina u optjecaju FTT je 328.90M, s ukupnom količinom od 328895103.813207. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 249.76M.

FTX Token (FTT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FTX Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.017664-2.27%
30 dana$ -0.1323-14.84%
60 dana$ -0.0661-8.01%
90 dana$ -0.3158-29.38%
FTX Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FTT od $ -0.017664 (-2.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FTX Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1323 (-14.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FTX Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FTT od $ -0.0661 (-8.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FTX Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.3158 (-29.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FTX Token (FTT)?

Pogledajte FTX Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FTX Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FTT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FTX Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FTX Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FTX Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FTX Token (FTT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FTX Token (FTT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FTX Token.

Provjerite FTX Token predviđanje cijene sada!

FTX Token (FTT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FTX Token (FTT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FTT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FTX Token (FTT)

Tražiš kako kupiti FTX Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FTX Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FTT u lokalnim valutama

1 FTX Token(FTT) u VND
19,983.611
1 FTX Token(FTT) u AUD
A$1.154288
1 FTX Token(FTT) u GBP
0.554362
1 FTX Token(FTT) u EUR
0.64549
1 FTX Token(FTT) u USD
$0.7594
1 FTX Token(FTT) u MYR
RM3.204668
1 FTX Token(FTT) u TRY
31.226528
1 FTX Token(FTT) u JPY
¥111.6318
1 FTX Token(FTT) u ARS
ARS$1,046.005154
1 FTX Token(FTT) u RUB
61.177264
1 FTX Token(FTT) u INR
66.8272
1 FTX Token(FTT) u IDR
Rp12,449.178336
1 FTX Token(FTT) u KRW
1,057.65435
1 FTX Token(FTT) u PHP
43.376928
1 FTX Token(FTT) u EGP
￡E.36.853682
1 FTX Token(FTT) u BRL
R$4.123542
1 FTX Token(FTT) u CAD
C$1.040378
1 FTX Token(FTT) u BDT
92.289882
1 FTX Token(FTT) u NGN
1,161.16057
1 FTX Token(FTT) u COP
$3,049.795964
1 FTX Token(FTT) u ZAR
R.13.36544
1 FTX Token(FTT) u UAH
31.416378
1 FTX Token(FTT) u VES
Bs110.8724
1 FTX Token(FTT) u CLP
$736.618
1 FTX Token(FTT) u PKR
Rs215.183584
1 FTX Token(FTT) u KZT
408.716674
1 FTX Token(FTT) u THB
฿24.536214
1 FTX Token(FTT) u TWD
NT$23.252828
1 FTX Token(FTT) u AED
د.إ2.786998
1 FTX Token(FTT) u CHF
Fr0.60752
1 FTX Token(FTT) u HKD
HK$5.915726
1 FTX Token(FTT) u AMD
֏290.288244
1 FTX Token(FTT) u MAD
.د.م6.819412
1 FTX Token(FTT) u MXN
$14.155216
1 FTX Token(FTT) u SAR
ريال2.84775
1 FTX Token(FTT) u PLN
2.756622
1 FTX Token(FTT) u RON
лв3.288202
1 FTX Token(FTT) u SEK
kr7.130766
1 FTX Token(FTT) u BGN
лв1.268198
1 FTX Token(FTT) u HUF
Ft256.289906
1 FTX Token(FTT) u CZK
15.83349
1 FTX Token(FTT) u KWD
د.ك0.231617
1 FTX Token(FTT) u ILS
2.54399
1 FTX Token(FTT) u AOA
Kz692.246258
1 FTX Token(FTT) u BHD
.د.ب0.2855344
1 FTX Token(FTT) u BMD
$0.7594
1 FTX Token(FTT) u DKK
kr4.837378
1 FTX Token(FTT) u HNL
L19.865904
1 FTX Token(FTT) u MUR
34.78052
1 FTX Token(FTT) u NAD
$13.335064
1 FTX Token(FTT) u NOK
kr7.594
1 FTX Token(FTT) u NZD
$1.283386
1 FTX Token(FTT) u PAB
B/.0.7594
1 FTX Token(FTT) u PGK
K3.212262
1 FTX Token(FTT) u QAR
ر.ق2.764216
1 FTX Token(FTT) u RSD
дин.76.000752

FTX Token Resurs

Za dublje razumijevanje FTX Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FTX Token

Koliko FTX Token (FTT) vrijedi danas?
Cijena FTT uživo u USD je 0.7594 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FTT u USD?
Trenutačna cijena FTT u USD je $ 0.7594. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FTX Token?
Tržišna kapitalizacija za FTT je $ 249.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FTT?
Količina u optjecaju za FTT je 328.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FTT?
FTT je postigao ATH cijenu od 85.0168524 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FTT?
FTT je vidio ATL cijenu od 0.6988230808940652 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FTT?
24-satni obujam trgovanja za FTT je $ 410.37K USD.
Hoće li FTT još narasti ove godine?
FTT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FTT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FTX Token (FTT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

