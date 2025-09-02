CLever (CLEV) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 7.78
24-satna najviša cijena $ 8.06
Najviša cijena ikada $ 41.83
Najniža cijena $ 1.76
Promjena cijene (1H) -0.17%
Promjena cijene (1D) +0.01%
Promjena cijene (7D) -7.28%

CLever (CLEV) cijena u stvarnom vremenu je $7.87. Tijekom protekla 24 sata, CLEVtrgovalo je između najniže cijene $ 7.78 i najviše cijene $ 8.06, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLEV je $ 41.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.76.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLEV se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -7.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CLever (CLEV)

Tržišna kapitalizacija $ 1.14M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.99M
Količina u optjecaju 144.58K
Ukupna količina 1,268,625.787419822

Trenutačna tržišna kapitalizacija CLever je $ 1.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLEV je 144.58K, s ukupnom količinom od 1268625.787419822. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.99M.