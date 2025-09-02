CJournal (CJL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.062154$ 0.062154 $ 0.062154 Najniža cijena $ 0.04923061$ 0.04923061 $ 0.04923061 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

CJournal (CJL) cijena u stvarnom vremenu je $0.057687. Tijekom protekla 24 sata, CJLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CJL je $ 0.062154, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04923061.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CJL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CJournal (CJL)

Tržišna kapitalizacija $ 34.00M$ 34.00M $ 34.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.69M$ 57.69M $ 57.69M Količina u optjecaju 589.42M 589.42M 589.42M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CJournal je $ 34.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CJL je 589.42M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.69M.