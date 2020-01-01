Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chronoeffector (CHRONOEFFE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Informacije Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI. Službena web stranica: https://chronoeffector.ai/ Kupi CHRONOEFFE odmah!

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chronoeffector (CHRONOEFFE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 564.92K $ 564.92K $ 564.92K Ukupna količina: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Količina u optjecaju: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 564.92K $ 564.92K $ 564.92K Povijesni maksimum: $ 0.00349309 $ 0.00349309 $ 0.00349309 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0005622 $ 0.0005622 $ 0.0005622 Saznajte više o cijeni Chronoeffector (CHRONOEFFE)

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chronoeffector (CHRONOEFFE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHRONOEFFE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHRONOEFFE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHRONOEFFE tokena, istražite CHRONOEFFE cijenu tokena uživo!

