Chronoeffector Logotip

Chronoeffector Cijena (CHRONOEFFE)

Neuvršten

1 CHRONOEFFE u USD cijena uživo:

$0.00057093
$0.00057093
+2.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Chronoeffector (CHRONOEFFE)
Chronoeffector (CHRONOEFFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00054601
24-satna najniža cijena
$ 0.000575
24-satna najviša cijena

$ 0.00054601
$ 0.000575
$ 0.00349309
$ 0.00003293
+2.24%

+7.01%

+7.01%

Chronoeffector (CHRONOEFFE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00057093. Tijekom protekla 24 sata, CHRONOEFFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00054601 i najviše cijene $ 0.000575, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHRONOEFFE je $ 0.00349309, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003293.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHRONOEFFE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.24% u posljednjih 24 sata i +7.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chronoeffector (CHRONOEFFE)

$ 570.89K
--
$ 570.89K
999.94M
999,938,110.847023
Trenutačna tržišna kapitalizacija Chronoeffector je $ 570.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHRONOEFFE je 999.94M, s ukupnom količinom od 999938110.847023. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 570.89K.

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chronoeffector u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chronoeffector u USD iznosila je $ +0.0004375260.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chronoeffector u USD iznosila je $ +0.0008875150.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chronoeffector u USD iznosila je $ +0.00053738944806312897.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.24%
30 dana$ +0.0004375260+76.63%
60 dana$ +0.0008875150+155.45%
90 dana$ +0.00053738944806312897+1,602.21%

Što je Chronoeffector (CHRONOEFFE)

Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Chronoeffector (CHRONOEFFE)

Službena web-stranica

Chronoeffector Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chronoeffector (CHRONOEFFE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chronoeffector (CHRONOEFFE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chronoeffector.

Provjerite Chronoeffector predviđanje cijene sada!

CHRONOEFFE u lokalnim valutama

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chronoeffector (CHRONOEFFE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHRONOEFFE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chronoeffector (CHRONOEFFE)

Koliko Chronoeffector (CHRONOEFFE) vrijedi danas?
Cijena CHRONOEFFE uživo u USD je 0.00057093 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHRONOEFFE u USD?
Trenutačna cijena CHRONOEFFE u USD je $ 0.00057093. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chronoeffector?
Tržišna kapitalizacija za CHRONOEFFE je $ 570.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHRONOEFFE?
Količina u optjecaju za CHRONOEFFE je 999.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHRONOEFFE?
CHRONOEFFE je postigao ATH cijenu od 0.00349309 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHRONOEFFE?
CHRONOEFFE je vidio ATL cijenu od 0.00003293 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHRONOEFFE?
24-satni obujam trgovanja za CHRONOEFFE je -- USD.
Hoće li CHRONOEFFE još narasti ove godine?
CHRONOEFFE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHRONOEFFE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.