Chronoeffector (CHRONOEFFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00054601 $ 0.00054601 $ 0.00054601 24-satna najniža cijena $ 0.000575 $ 0.000575 $ 0.000575 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00054601$ 0.00054601 $ 0.00054601 24-satna najviša cijena $ 0.000575$ 0.000575 $ 0.000575 Najviša cijena ikada $ 0.00349309$ 0.00349309 $ 0.00349309 Najniža cijena $ 0.00003293$ 0.00003293 $ 0.00003293 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.24% Promjena cijene (7D) +7.01% Promjena cijene (7D) +7.01%

Chronoeffector (CHRONOEFFE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00057093. Tijekom protekla 24 sata, CHRONOEFFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00054601 i najviše cijene $ 0.000575, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHRONOEFFE je $ 0.00349309, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003293.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHRONOEFFE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.24% u posljednjih 24 sata i +7.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chronoeffector (CHRONOEFFE)

Tržišna kapitalizacija $ 570.89K$ 570.89K $ 570.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 570.89K$ 570.89K $ 570.89K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,938,110.847023 999,938,110.847023 999,938,110.847023

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chronoeffector je $ 570.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHRONOEFFE je 999.94M, s ukupnom količinom od 999938110.847023. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 570.89K.