CHAD (CHAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000352 $ 0.00003823 24-satna najniža cijena $ 0.0000352 24-satna najviša cijena $ 0.00003823 Najviša cijena ikada $ 0.00966657 Najniža cijena $ 0.0000352 Promjena cijene (1H) +1.40% Promjena cijene (1D) +5.99% Promjena cijene (7D) -8.84%

CHAD (CHAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003809. Tijekom protekla 24 sata, CHADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000352 i najviše cijene $ 0.00003823, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAD je $ 0.00966657, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000352.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAD se promijenio za +1.40% u posljednjih sat vremena, +5.99% u posljednjih 24 sata i -8.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHAD (CHAD)

Tržišna kapitalizacija $ 38.00K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.00K Količina u optjecaju 998.50M Ukupna količina 998,501,357.969558

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHAD je $ 38.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAD je 998.50M, s ukupnom količinom od 998501357.969558. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.00K.