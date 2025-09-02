Više o CATBAT

CATBAT Cijena (CATBAT)

1 CATBAT u USD cijena uživo:

$0.00032452
$0.00032452$0.00032452
+3.80%1D
Grafikon aktualnih cijena CATBAT (CATBAT)
CATBAT (CATBAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00323215
$ 0.00323215$ 0.00323215

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

+3.87%

-5.24%

-5.24%

CATBAT (CATBAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CATBATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATBAT je $ 0.00323215, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATBAT se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, +3.87% u posljednjih 24 sata i -5.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CATBAT (CATBAT)

$ 297.63K
$ 297.63K$ 297.63K

--
----

$ 300.60K
$ 300.60K$ 300.60K

917.21M
917.21M 917.21M

926,380,852.6151024
926,380,852.6151024 926,380,852.6151024

Trenutačna tržišna kapitalizacija CATBAT je $ 297.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CATBAT je 917.21M, s ukupnom količinom od 926380852.6151024. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 300.60K.

CATBAT (CATBAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CATBAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CATBAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CATBAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CATBAT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.87%
30 dana$ 0-49.05%
60 dana$ 0-48.80%
90 dana$ 0--

Što je CATBAT (CATBAT)

We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project.

CATBAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CATBAT (CATBAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CATBAT (CATBAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CATBAT.

Provjerite CATBAT predviđanje cijene sada!

CATBAT u lokalnim valutama

CATBAT (CATBAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CATBAT (CATBAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CATBAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CATBAT (CATBAT)

Koliko CATBAT (CATBAT) vrijedi danas?
Cijena CATBAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CATBAT u USD?
Trenutačna cijena CATBAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CATBAT?
Tržišna kapitalizacija za CATBAT je $ 297.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CATBAT?
Količina u optjecaju za CATBAT je 917.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CATBAT?
CATBAT je postigao ATH cijenu od 0.00323215 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CATBAT?
CATBAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CATBAT?
24-satni obujam trgovanja za CATBAT je -- USD.
Hoće li CATBAT još narasti ove godine?
CATBAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CATBAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
