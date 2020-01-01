CATBAT (CATBAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CATBAT (CATBAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CATBAT (CATBAT) Informacije We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Službena web stranica: https://catbat.meme Bijela knjiga: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Kupi CATBAT odmah!

CATBAT (CATBAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CATBAT (CATBAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 283.47K $ 283.47K $ 283.47K Ukupna količina: $ 926.32M $ 926.32M $ 926.32M Količina u optjecaju: $ 917.15M $ 917.15M $ 917.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 286.31K $ 286.31K $ 286.31K Povijesni maksimum: $ 0.00323215 $ 0.00323215 $ 0.00323215 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00030908 $ 0.00030908 $ 0.00030908 Saznajte više o cijeni CATBAT (CATBAT)

CATBAT (CATBAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CATBAT (CATBAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CATBAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CATBAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CATBAT tokena, istražite CATBAT cijenu tokena uživo!

CATBAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CATBAT? Naša CATBAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CATBAT predviđanje cijene tokena odmah!

