Trenutačna cijena Brewski (BREWSKI) danas je --, s promjenom od 1.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BREWSKI u USD je -- po BREWSKI.

Brewski trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,761.54, s količinom u optjecaju od 998.78M BREWSKI. Tijekom posljednja 24 sata, BREWSKI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00277218, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BREWSKI se kretao -0.16% u posljednjem satu i -6.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Brewski (BREWSKI)

Tržišna kapitalizacija $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Količina u optjecaju 998.78M 998.78M 998.78M Ukupna količina 998,778,130.991206 998,778,130.991206 998,778,130.991206

