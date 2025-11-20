Bitrecs Cijena danas

Trenutačna cijena Bitrecs (SN122) danas je $ 1.29, s promjenom od 5.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN122 u USD je $ 1.29 po SN122.

Bitrecs trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 356,139, s količinom u optjecaju od 276.05K SN122. Tijekom posljednja 24 sata, SN122 trgovao je između $ 1.17 (niska) i $ 1.43 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.53, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.337554.

U kratkoročnim performansama, SN122 se kretao +1.78% u posljednjem satu i +47.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bitrecs (SN122)

Tržišna kapitalizacija $ 356.14K$ 356.14K $ 356.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.09M$ 27.09M $ 27.09M Količina u optjecaju 276.05K 276.05K 276.05K Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitrecs je $ 356.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN122 je 276.05K, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.09M.