Bifrost Logotip

Bifrost Cijena (BFC)

Neuvršten

1 BFC u USD cijena uživo:

$0.041705
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bifrost (BFC)
Bifrost (BFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0410271
24-satna najniža cijena
$ 0.04178598
24-satna najviša cijena

$ 0.0410271
$ 0.04178598
$ 0.778815
$ 0.01634183
+0.03%

-0.16%

-3.12%

-3.12%

Bifrost (BFC) cijena u stvarnom vremenu je $0.04170215. Tijekom protekla 24 sata, BFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0410271 i najviše cijene $ 0.04178598, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFC je $ 0.778815, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01634183.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFC se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -3.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bifrost (BFC)

$ 58.00M
--
$ 98.75M
1.39B
2,368,584,074.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bifrost je $ 58.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BFC je 1.39B, s ukupnom količinom od 2368584074.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.75M.

Bifrost (BFC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bifrost u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bifrost u USD iznosila je $ +0.0000416270.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bifrost u USD iznosila je $ -0.0022505858.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bifrost u USD iznosila je $ +0.009756916451471635.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.16%
30 dana$ +0.0000416270+0.10%
60 dana$ -0.0022505858-5.39%
90 dana$ +0.009756916451471635+30.54%

Što je Bifrost (BFC)

Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps.

Bifrost Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bifrost (BFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bifrost (BFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bifrost.

Provjerite Bifrost predviđanje cijene sada!

BFC u lokalnim valutama

Bifrost (BFC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bifrost (BFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bifrost (BFC)

Koliko Bifrost (BFC) vrijedi danas?
Cijena BFC uživo u USD je 0.04170215 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BFC u USD?
Trenutačna cijena BFC u USD je $ 0.04170215. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bifrost?
Tržišna kapitalizacija za BFC je $ 58.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BFC?
Količina u optjecaju za BFC je 1.39B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BFC?
BFC je postigao ATH cijenu od 0.778815 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BFC?
BFC je vidio ATL cijenu od 0.01634183 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BFC?
24-satni obujam trgovanja za BFC je -- USD.
Hoće li BFC još narasti ove godine?
BFC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BFC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.