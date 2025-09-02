Bifrost (BFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0410271 $ 0.0410271 $ 0.0410271 24-satna najniža cijena $ 0.04178598 $ 0.04178598 $ 0.04178598 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0410271$ 0.0410271 $ 0.0410271 24-satna najviša cijena $ 0.04178598$ 0.04178598 $ 0.04178598 Najviša cijena ikada $ 0.778815$ 0.778815 $ 0.778815 Najniža cijena $ 0.01634183$ 0.01634183 $ 0.01634183 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -0.16% Promjena cijene (7D) -3.12% Promjena cijene (7D) -3.12%

Bifrost (BFC) cijena u stvarnom vremenu je $0.04170215. Tijekom protekla 24 sata, BFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0410271 i najviše cijene $ 0.04178598, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFC je $ 0.778815, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01634183.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFC se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -3.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bifrost (BFC)

Tržišna kapitalizacija $ 58.00M$ 58.00M $ 58.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.75M$ 98.75M $ 98.75M Količina u optjecaju 1.39B 1.39B 1.39B Ukupna količina 2,368,584,074.0 2,368,584,074.0 2,368,584,074.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bifrost je $ 58.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BFC je 1.39B, s ukupnom količinom od 2368584074.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.75M.