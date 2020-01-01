Bifrost (BFC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bifrost (BFC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bifrost (BFC) Informacije Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps. Službena web stranica: https://www.bifrostnetwork.com/ Bijela knjiga: https://thebifrost.io/static/Bifrost_WP_Eng.pdf Kupi BFC odmah!

Bifrost (BFC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bifrost (BFC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 58.16M Ukupna količina: $ 2.37B Količina u optjecaju: $ 1.39B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 99.01M Povijesni maksimum: $ 0.778815 Povijesni minimum: $ 0.01634183 Trenutna cijena: $ 0.04180147 Saznajte više o cijeni Bifrost (BFC)

Bifrost (BFC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bifrost (BFC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BFC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BFC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BFC tokena, istražite BFC cijenu tokena uživo!

BFC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BFC? Naša BFC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BFC predviđanje cijene tokena odmah!

