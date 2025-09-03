Više o BEMU

BEMU Logotip

BEMU Cijena (BEMU)

Neuvršten

1 BEMU u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BEMU (BEMU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:10:45 (UTC+8)

BEMU (BEMU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.81%

-3.81%

BEMU (BEMU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEMUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEMU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEMU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BEMU (BEMU)

$ 26.01K
$ 26.01K$ 26.01K

--
----

$ 26.01K
$ 26.01K$ 26.01K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEMU je $ 26.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEMU je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.01K.

BEMU (BEMU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BEMU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BEMU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BEMU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BEMU u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-18.71%
60 dana$ 0+20.70%
90 dana$ 0--

Što je BEMU (BEMU)

Meet Bemu, a stranded alien with a singular dream: to hitch a ride to Mars aboard Elon's Starship. But Bemu isn't just any alien; he's powered by cutting-edge virtual intelligence, making him more than just a dreamer. To align with Bemu's blue hue and space-faring aspirations, the team has chosen to launch the Bemu token on the Base blockchain platform. Beyond the narrative, BEMU is set to launch an innovative AI product designed to revolutionize sports prediction analysis, leveraging advanced algorithms to provide insights and forecasts.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BEMU (BEMU)

Službena web-stranica

BEMU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BEMU (BEMU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BEMU (BEMU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BEMU.

Provjerite BEMU predviđanje cijene sada!

BEMU u lokalnim valutama

BEMU (BEMU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BEMU (BEMU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEMU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BEMU (BEMU)

Koliko BEMU (BEMU) vrijedi danas?
Cijena BEMU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BEMU u USD?
Trenutačna cijena BEMU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BEMU?
Tržišna kapitalizacija za BEMU je $ 26.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BEMU?
Količina u optjecaju za BEMU je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BEMU?
BEMU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BEMU?
BEMU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BEMU?
24-satni obujam trgovanja za BEMU je -- USD.
Hoće li BEMU još narasti ove godine?
BEMU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BEMU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.