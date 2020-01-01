BEMU (BEMU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BEMU (BEMU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BEMU (BEMU) Informacije Meet Bemu, a stranded alien with a singular dream: to hitch a ride to Mars aboard Elon's Starship. But Bemu isn't just any alien; he's powered by cutting-edge virtual intelligence, making him more than just a dreamer. To align with Bemu's blue hue and space-faring aspirations, the team has chosen to launch the Bemu token on the Base blockchain platform. Beyond the narrative, BEMU is set to launch an innovative AI product designed to revolutionize sports prediction analysis, leveraging advanced algorithms to provide insights and forecasts. Službena web stranica: https://bemucoin.com/ Kupi BEMU odmah!

BEMU (BEMU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BEMU (BEMU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.01K $ 26.01K $ 26.01K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.01K $ 26.01K $ 26.01K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BEMU (BEMU)

BEMU (BEMU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BEMU (BEMU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEMU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEMU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEMU tokena, istražite BEMU cijenu tokena uživo!

