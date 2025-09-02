BeeZee (BZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00753896$ 0.00753896 $ 0.00753896 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) -5.40% Promjena cijene (7D) -0.71% Promjena cijene (7D) -0.71%

BeeZee (BZE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BZE je $ 0.00753896, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BZE se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -5.40% u posljednjih 24 sata i -0.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BeeZee (BZE)

Tržišna kapitalizacija $ 233.23K$ 233.23K $ 233.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 233.23K$ 233.23K $ 233.23K Količina u optjecaju 267.12M 267.12M 267.12M Ukupna količina 267,115,565.02 267,115,565.02 267,115,565.02

Trenutačna tržišna kapitalizacija BeeZee je $ 233.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BZE je 267.12M, s ukupnom količinom od 267115565.02. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 233.23K.