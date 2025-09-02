Based ETH (BSDETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4,373.8 24-satna najviša cijena $ 4,630.74 Najviša cijena ikada $ 5,114.36 Najniža cijena $ 1,431.56 Promjena cijene (1H) -0.89% Promjena cijene (1D) -1.70% Promjena cijene (7D) -0.70%

Based ETH (BSDETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,518.94. Tijekom protekla 24 sata, BSDETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,373.8 i najviše cijene $ 4,630.74, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSDETH je $ 5,114.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,431.56.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSDETH se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i -0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based ETH (BSDETH)

Tržišna kapitalizacija $ 19.44M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.44M Količina u optjecaju 4.30K Ukupna količina 4,296.229596194566

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based ETH je $ 19.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSDETH je 4.30K, s ukupnom količinom od 4296.229596194566. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.44M.