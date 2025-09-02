Više o BSDETH

$4,518.94
Grafikon aktualnih cijena Based ETH (BSDETH)
Based ETH (BSDETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,373.8
24-satna najniža cijena
$ 4,630.74
24-satna najviša cijena

$ 4,373.8
$ 4,630.74
$ 5,114.36
$ 1,431.56
-0.89%

-1.70%

-0.70%

-0.70%

Based ETH (BSDETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,518.94. Tijekom protekla 24 sata, BSDETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,373.8 i najviše cijene $ 4,630.74, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSDETH je $ 5,114.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,431.56.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSDETH se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i -0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based ETH (BSDETH)

$ 19.44M
--
----

$ 19.44M
4.30K
4,296.229596194566
Trenutačna tržišna kapitalizacija Based ETH je $ 19.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSDETH je 4.30K, s ukupnom količinom od 4296.229596194566. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.44M.

Based ETH (BSDETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Based ETH u USD iznosila je $ -78.233789418158.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Based ETH u USD iznosila je $ +1,223.8139080720.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Based ETH u USD iznosila je $ +3,170.7915248740.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Based ETH u USD iznosila je $ +1,814.497532516678.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -78.233789418158-1.70%
30 dana$ +1,223.8139080720+27.08%
60 dana$ +3,170.7915248740+70.17%
90 dana$ +1,814.497532516678+67.09%

Što je Based ETH (BSDETH)

Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.

Resurs Based ETH (BSDETH)

Based ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Based ETH (BSDETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Based ETH (BSDETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Based ETH.

Based ETH (BSDETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Based ETH (BSDETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BSDETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Based ETH (BSDETH)

Koliko Based ETH (BSDETH) vrijedi danas?
Cijena BSDETH uživo u USD je 4,518.94 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BSDETH u USD?
Trenutačna cijena BSDETH u USD je $ 4,518.94. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Based ETH?
Tržišna kapitalizacija za BSDETH je $ 19.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BSDETH?
Količina u optjecaju za BSDETH je 4.30K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BSDETH?
BSDETH je postigao ATH cijenu od 5,114.36 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BSDETH?
BSDETH je vidio ATL cijenu od 1,431.56 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BSDETH?
24-satni obujam trgovanja za BSDETH je -- USD.
Hoće li BSDETH još narasti ove godine?
BSDETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BSDETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Based ETH (BSDETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.