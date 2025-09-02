EON Marketplace (EON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004. Tijekom protekla 24 sata, EONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004 i najviše cijene $ 0.00548, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EON je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EON se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -5.60% u posljednjih 24 sata i +60.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu EON Marketplace (EON)
Trenutačna tržišna kapitalizacija EON Marketplace je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.36K. Količina u optjecaju EON je --, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 400.00K.
EON Marketplace (EON) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena EON Marketplace za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00023774
-5.60%
30 dana
$ -0.000599
-13.03%
60 dana
$ -0.00299
-42.78%
90 dana
$ -0.002208
-35.57%
EON Marketplace promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u EON od $ -0.00023774 (-5.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
EON Marketplace 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000599 (-13.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
EON Marketplace 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EON od $ -0.00299 (-42.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
EON Marketplace 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002208 (-35.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EON Marketplace (EON)?
EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.
EON Marketplace dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EON Marketplace ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti EON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o EON Marketplace na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EON Marketplace učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
EON Marketplace Predviđanje cijene (USD)
Koliko će EON Marketplace (EON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EON Marketplace (EON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EON Marketplace.
Razumijevanje tokenomike EON Marketplace (EON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EON opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti EON Marketplace (EON)
Tražiš kako kupiti EON Marketplace? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EON Marketplace na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.