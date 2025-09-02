Više o NPC

Non-Playable Coin Logotip

Non-Playable Coin Cijena(NPC)

1 NPC u USD cijena uživo:

$0.019377
$0.019377$0.019377
-2.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Non-Playable Coin (NPC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:51:40 (UTC+8)

Non-Playable Coin (NPC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.018999
$ 0.018999$ 0.018999
24-satna najniža cijena
$ 0.021066
$ 0.021066$ 0.021066
24-satna najviša cijena

$ 0.018999
$ 0.018999$ 0.018999

$ 0.021066
$ 0.021066$ 0.021066

$ 0.06683314102574428
$ 0.06683314102574428$ 0.06683314102574428

$ 0.000004232086353491
$ 0.000004232086353491$ 0.000004232086353491

+1.03%

-2.34%

-19.04%

-19.04%

Non-Playable Coin (NPC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.019377. Tijekom protekla 24 sata, NPCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.018999 i najviše cijene $ 0.021066, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NPC je $ 0.06683314102574428, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000004232086353491.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NPC se promijenio za +1.03% u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -19.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Non-Playable Coin (NPC)

No.263

$ 145.50M
$ 145.50M$ 145.50M

$ 418.38K
$ 418.38K$ 418.38K

$ 155.99M
$ 155.99M$ 155.99M

7.51B
7.51B 7.51B

8,050,126,520
8,050,126,520 8,050,126,520

8,050,126,520
8,050,126,520 8,050,126,520

93.27%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Non-Playable Coin je $ 145.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 418.38K. Količina u optjecaju NPC je 7.51B, s ukupnom količinom od 8050126520. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.99M.

Non-Playable Coin (NPC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Non-Playable Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00046429-2.34%
30 dana$ -0.00394-16.90%
60 dana$ +0.003352+20.91%
90 dana$ +0.006237+47.46%
Non-Playable Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NPC od $ -0.00046429 (-2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Non-Playable Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00394 (-16.90%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Non-Playable Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NPC od $ +0.003352 (+20.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Non-Playable Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.006237 (+47.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Non-Playable Coin (NPC)?

Pogledajte Non-Playable Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Non-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Non-Playable Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NPC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Non-Playable Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Non-Playable Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Non-Playable Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Non-Playable Coin (NPC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Non-Playable Coin (NPC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Non-Playable Coin.

Provjerite Non-Playable Coin predviđanje cijene sada!

Non-Playable Coin (NPC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Non-Playable Coin (NPC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NPC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Non-Playable Coin (NPC)

Tražiš kako kupiti Non-Playable Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Non-Playable Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Non-Playable Coin

Koliko Non-Playable Coin (NPC) vrijedi danas?
Cijena NPC uživo u USD je 0.019377 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NPC u USD?
Trenutačna cijena NPC u USD je $ 0.019377. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Non-Playable Coin?
Tržišna kapitalizacija za NPC je $ 145.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NPC?
Količina u optjecaju za NPC je 7.51B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NPC?
NPC je postigao ATH cijenu od 0.06683314102574428 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NPC?
NPC je vidio ATL cijenu od 0.000004232086353491 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NPC?
24-satni obujam trgovanja za NPC je $ 418.38K USD.
Hoće li NPC još narasti ove godine?
NPC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NPC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:51:40 (UTC+8)

Non-Playable Coin (NPC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

