B20 (B20) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.071191 24-satna najniža cijena $ 0.071839 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 28.62 Najniža cijena $ 0.01405272 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) -11.43%

B20 (B20) cijena u stvarnom vremenu je $0.071206. Tijekom protekla 24 sata, B20trgovalo je između najniže cijene $ 0.071191 i najviše cijene $ 0.071839, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena B20 je $ 28.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01405272.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, B20 se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -11.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu B20 (B20)

Tržišna kapitalizacija $ 354.21K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 712.06K Količina u optjecaju 4.97M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija B20 je $ 354.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju B20 je 4.97M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 712.06K.