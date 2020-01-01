B20 (B20) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u B20 (B20), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

B20 (B20) Informacije B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault. Službena web stranica: https://b20.whalestreet.xyz Kupi B20 odmah!

B20 (B20) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za B20 (B20), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 351.82K $ 351.82K $ 351.82K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 707.26K $ 707.26K $ 707.26K Povijesni maksimum: $ 28.62 $ 28.62 $ 28.62 Povijesni minimum: $ 0.01405272 $ 0.01405272 $ 0.01405272 Trenutna cijena: $ 0.070726 $ 0.070726 $ 0.070726 Saznajte više o cijeni B20 (B20)

B20 (B20) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike B20 (B20) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj B20 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja B20 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku B20 tokena, istražite B20 cijenu tokena uživo!

