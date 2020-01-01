Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Autonomous Secure Dollar (USSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Autonomous Secure Dollar (USSD) Informacije USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Službena web stranica: https://www.ussd.ai/ Bijela knjiga: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Kupi USSD odmah!

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Autonomous Secure Dollar (USSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 71.31K $ 71.31K $ 71.31K Ukupna količina: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K Količina u optjecaju: $ 71.93K $ 71.93K $ 71.93K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 71.31K $ 71.31K $ 71.31K Povijesni maksimum: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Povijesni minimum: $ 0.645416 $ 0.645416 $ 0.645416 Trenutna cijena: $ 0.991402 $ 0.991402 $ 0.991402 Saznajte više o cijeni Autonomous Secure Dollar (USSD)

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Autonomous Secure Dollar (USSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USSD tokena, istražite USSD cijenu tokena uživo!

