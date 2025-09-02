Autonomous Secure Dollar (USSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.987591 $ 0.987591 $ 0.987591 24-satna najniža cijena $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.987591$ 0.987591 $ 0.987591 24-satna najviša cijena $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Najviša cijena ikada $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 Najniža cijena $ 0.645416$ 0.645416 $ 0.645416 Promjena cijene (1H) +0.88% Promjena cijene (1D) +0.68% Promjena cijene (7D) +0.11% Promjena cijene (7D) +0.11%

Autonomous Secure Dollar (USSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, USSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.987591 i najviše cijene $ 1.005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USSD je $ 1.092, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.645416.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USSD se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i +0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autonomous Secure Dollar (USSD)

Tržišna kapitalizacija $ 71.94K$ 71.94K $ 71.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.94K$ 71.94K $ 71.94K Količina u optjecaju 71.93K 71.93K 71.93K Ukupna količina 71,933.869846 71,933.869846 71,933.869846

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autonomous Secure Dollar je $ 71.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USSD je 71.93K, s ukupnom količinom od 71933.869846. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.94K.