Arcade (ARCD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00250823 $ 0.00250823 $ 0.00250823 24-satna najniža cijena $ 0.00258551 $ 0.00258551 $ 0.00258551 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00250823$ 0.00250823 $ 0.00250823 24-satna najviša cijena $ 0.00258551$ 0.00258551 $ 0.00258551 Najviša cijena ikada $ 0.592641$ 0.592641 $ 0.592641 Najniža cijena $ 0.00155501$ 0.00155501 $ 0.00155501 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.23% Promjena cijene (7D) -10.63% Promjena cijene (7D) -10.63%

Arcade (ARCD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00256498. Tijekom protekla 24 sata, ARCDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00250823 i najviše cijene $ 0.00258551, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARCD je $ 0.592641, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00155501.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARCD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i -10.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arcade (ARCD)

Tržišna kapitalizacija $ 65.47K$ 65.47K $ 65.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 256.50K$ 256.50K $ 256.50K Količina u optjecaju 25.52M 25.52M 25.52M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arcade je $ 65.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARCD je 25.52M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.50K.