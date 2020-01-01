Arcade (ARCD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arcade (ARCD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arcade (ARCD) Informacije Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol. Službena web stranica: https://arcade.xyz Kupi ARCD odmah!

Arcade (ARCD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arcade (ARCD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 66.65K $ 66.65K $ 66.65K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 25.52M $ 25.52M $ 25.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 261.12K $ 261.12K $ 261.12K Povijesni maksimum: $ 0.592641 $ 0.592641 $ 0.592641 Povijesni minimum: $ 0.00155501 $ 0.00155501 $ 0.00155501 Trenutna cijena: $ 0.00261124 $ 0.00261124 $ 0.00261124 Saznajte više o cijeni Arcade (ARCD)

Arcade (ARCD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arcade (ARCD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARCD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARCD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARCD tokena, istražite ARCD cijenu tokena uživo!

ARCD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARCD? Naša ARCD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARCD predviđanje cijene tokena odmah!

