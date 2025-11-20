AGiXT Cijena danas

Trenutačna cijena AGiXT (AGIXT) danas je $ 0.00046739, s promjenom od 8.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AGIXT u USD je $ 0.00046739 po AGIXT.

AGiXT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 467,386, s količinom u optjecaju od 1000.00M AGIXT. Tijekom posljednja 24 sata, AGIXT trgovao je između $ 0.00041577 (niska) i $ 0.00047976 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.104418, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00039722.

U kratkoročnim performansama, AGIXT se kretao +1.42% u posljednjem satu i -3.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AGiXT (AGIXT)

Tržišna kapitalizacija $ 467.39K$ 467.39K $ 467.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 467.39K$ 467.39K $ 467.39K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGiXT je $ 467.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGIXT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999837.38. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 467.39K.