AgentiPy (APY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00104186 $ 0.00104186 $ 0.00104186 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00104186$ 0.00104186 $ 0.00104186 Najviša cijena ikada $ 0.03220657$ 0.03220657 $ 0.03220657 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) +1.51% Promjena cijene (7D) -0.45% Promjena cijene (7D) -0.45%

AgentiPy (APY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103628. Tijekom protekla 24 sata, APYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00104186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APY je $ 0.03220657, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APY se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +1.51% u posljednjih 24 sata i -0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AgentiPy (APY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,947,676.454063 999,947,676.454063 999,947,676.454063

Trenutačna tržišna kapitalizacija AgentiPy je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APY je 999.95M, s ukupnom količinom od 999947676.454063. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.