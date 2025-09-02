Više o APY

APY Informacije o cijeni

APY Službena web stranica

APY Tokenomija

APY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AgentiPy Logotip

AgentiPy Cijena (APY)

Neuvršten

1 APY u USD cijena uživo:

$0.00103628
$0.00103628$0.00103628
+1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AgentiPy (APY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:16:17 (UTC+8)

AgentiPy (APY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00104186
$ 0.00104186$ 0.00104186
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104186
$ 0.00104186$ 0.00104186

$ 0.03220657
$ 0.03220657$ 0.03220657

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

+1.51%

-0.45%

-0.45%

AgentiPy (APY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103628. Tijekom protekla 24 sata, APYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00104186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APY je $ 0.03220657, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APY se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +1.51% u posljednjih 24 sata i -0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AgentiPy (APY)

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,676.454063
999,947,676.454063 999,947,676.454063

Trenutačna tržišna kapitalizacija AgentiPy je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APY je 999.95M, s ukupnom količinom od 999947676.454063. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.

AgentiPy (APY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AgentiPy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AgentiPy u USD iznosila je $ +0.0000069741.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AgentiPy u USD iznosila je $ -0.0001111512.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AgentiPy u USD iznosila je $ -0.000487856770150488.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.51%
30 dana$ +0.0000069741+0.67%
60 dana$ -0.0001111512-10.72%
90 dana$ -0.000487856770150488-32.00%

Što je AgentiPy (APY)

The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs AgentiPy (APY)

Službena web-stranica

AgentiPy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AgentiPy (APY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AgentiPy (APY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AgentiPy.

Provjerite AgentiPy predviđanje cijene sada!

APY u lokalnim valutama

AgentiPy (APY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AgentiPy (APY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AgentiPy (APY)

Koliko AgentiPy (APY) vrijedi danas?
Cijena APY uživo u USD je 0.00103628 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APY u USD?
Trenutačna cijena APY u USD je $ 0.00103628. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AgentiPy?
Tržišna kapitalizacija za APY je $ 1.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APY?
Količina u optjecaju za APY je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APY?
APY je postigao ATH cijenu od 0.03220657 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APY?
APY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APY?
24-satni obujam trgovanja za APY je -- USD.
Hoće li APY još narasti ove godine?
APY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:16:17 (UTC+8)

AgentiPy (APY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.