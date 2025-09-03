Aesoperator (AESOPERATOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00751917$ 0.00751917 $ 0.00751917 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.97% Promjena cijene (7D) +7.97%

Aesoperator (AESOPERATOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AESOPERATORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AESOPERATOR je $ 0.00751917, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AESOPERATOR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aesoperator (AESOPERATOR)

Tržišna kapitalizacija $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Količina u optjecaju 998.84M 998.84M 998.84M Ukupna količina 998,837,320.222177 998,837,320.222177 998,837,320.222177

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aesoperator je $ 15.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AESOPERATOR je 998.84M, s ukupnom količinom od 998837320.222177. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.38K.