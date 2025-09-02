AAG (AAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.444983$ 0.444983 $ 0.444983 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -8.46% Promjena cijene (7D) -8.46%

AAG (AAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAG je $ 0.444983, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AAG (AAG)

Tržišna kapitalizacija $ 438.80K$ 438.80K $ 438.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 673.45K$ 673.45K $ 673.45K Količina u optjecaju 651.57M 651.57M 651.57M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AAG je $ 438.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AAG je 651.57M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 673.45K.