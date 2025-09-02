Više o AAG

AAG Cijena (AAG)

1 AAG u USD cijena uživo:

$0.00067345
$0.00067345$0.00067345
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena AAG (AAG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:15:28 (UTC+8)

AAG (AAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.444983
$ 0
--

--

-8.46%

-8.46%

AAG (AAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAG je $ 0.444983, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AAG (AAG)

$ 438.80K
$ 438.80K$ 438.80K

--
$ 673.45K
$ 673.45K$ 673.45K

651.57M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija AAG je $ 438.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AAG je 651.57M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 673.45K.

AAG (AAG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AAG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AAG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AAG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AAG u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-8.74%
60 dana$ 0-17.94%
90 dana$ 0--

Što je AAG (AAG)

AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs AAG (AAG)

AAG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AAG (AAG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AAG (AAG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AAG.

Provjerite AAG predviđanje cijene sada!

AAG (AAG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AAG (AAG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AAG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AAG (AAG)

Koliko AAG (AAG) vrijedi danas?
Cijena AAG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AAG u USD?
Trenutačna cijena AAG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AAG?
Tržišna kapitalizacija za AAG je $ 438.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AAG?
Količina u optjecaju za AAG je 651.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AAG?
AAG je postigao ATH cijenu od 0.444983 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AAG?
AAG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AAG?
24-satni obujam trgovanja za AAG je -- USD.
Hoće li AAG još narasti ove godine?
AAG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AAG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.