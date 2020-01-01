XPR Network (XPR) Tokenomika

XPR Network (XPR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u XPR Network (XPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
XPR Network (XPR) Informacije

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

Službena web stranica:
https://xprnetwork.org/
Bijela knjiga:
http://xprnetwork.org/whitepaper
Istraživač blokova:
https://explorer.xprnetwork.org/

XPR Network (XPR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XPR Network (XPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 159.36M
Ukupna količina:
$ 30.76B
Količina u optjecaju:
$ 27.84B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 176.05M
Povijesni maksimum:
$ 0.0088
Povijesni minimum:
$ 0.000550770122659095
Trenutna cijena:
$ 0.0057236
XPR Network (XPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike XPR Network (XPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XPR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XPR tokena, istražite XPR cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.