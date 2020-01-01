XPR Network (XPR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XPR Network (XPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XPR Network (XPR) Informacije XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Službena web stranica: https://xprnetwork.org/ Bijela knjiga: http://xprnetwork.org/whitepaper Istraživač blokova: https://explorer.xprnetwork.org/ Kupi XPR odmah!

XPR Network (XPR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XPR Network (XPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 159.36M $ 159.36M $ 159.36M Ukupna količina: $ 30.76B $ 30.76B $ 30.76B Količina u optjecaju: $ 27.84B $ 27.84B $ 27.84B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 176.05M $ 176.05M $ 176.05M Povijesni maksimum: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 Povijesni minimum: $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 Trenutna cijena: $ 0.0057236 $ 0.0057236 $ 0.0057236 Saznajte više o cijeni XPR Network (XPR)

XPR Network (XPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XPR Network (XPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XPR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XPR tokena, istražite XPR cijenu tokena uživo!

XPR Network (XPR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XPR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XPR povijest cijena odmah!

XPR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XPR? Naša XPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XPR predviđanje cijene tokena odmah!

