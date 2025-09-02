Što je XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XPR Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti XPR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o XPR Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XPR Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XPR Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XPR Network (XPR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XPR Network (XPR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XPR Network.

Provjerite XPR Network predviđanje cijene sada!

XPR Network (XPR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XPR Network (XPR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XPR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XPR Network (XPR)

Tražiš kako kupiti XPR Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XPR Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XPR u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

XPR Network Resurs

Za dublje razumijevanje XPR Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XPR Network Koliko XPR Network (XPR) vrijedi danas? Cijena XPR uživo u USD je 0.0053456 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena XPR u USD? $ 0.0053456 . Provjerite Trenutačna cijena XPR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija XPR Network? Tržišna kapitalizacija za XPR je $ 148.84M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za XPR? Količina u optjecaju za XPR je 27.84B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XPR? XPR je postigao ATH cijenu od 0.100692277415 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XPR? XPR je vidio ATL cijenu od 0.000550770122659095 USD . Koliki je obujam trgovanja za XPR? 24-satni obujam trgovanja za XPR je $ 327.19K USD . Hoće li XPR još narasti ove godine? XPR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XPR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

