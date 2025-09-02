XPR Network (XPR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0053456. Tijekom protekla 24 sata, XPRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005304 i najviše cijene $ 0.0059791, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XPR je $ 0.100692277415, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000550770122659095.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XPR se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, -3.01% u posljednjih 24 sata i -10.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu XPR Network (XPR)
Trenutačna tržišna kapitalizacija XPR Network je $ 148.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 327.19K. Količina u optjecaju XPR je 27.84B, s ukupnom količinom od 30751945614.8276. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.39M.
XPR Network (XPR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena XPR Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00016589
-3.01%
30 dana
$ +0.000533
+11.07%
60 dana
$ +0.0022152
+70.76%
90 dana
$ +0.0017166
+47.30%
XPR Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XPR od $ -0.00016589 (-3.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
XPR Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000533 (+11.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
XPR Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XPR od $ +0.0022152 (+70.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
XPR Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0017166 (+47.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.
