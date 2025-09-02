Više o XPR

XPR Network Logotip

XPR Network Cijena(XPR)

1 XPR u USD cijena uživo:

$0.0053454
-3.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XPR Network (XPR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:43 (UTC+8)

XPR Network (XPR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.005304
24-satna najniža cijena
$ 0.0059791
24-satna najviša cijena

$ 0.005304
$ 0.0059791
$ 0.100692277415
$ 0.000550770122659095
-0.92%

-3.01%

-10.95%

-10.95%

XPR Network (XPR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0053456. Tijekom protekla 24 sata, XPRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005304 i najviše cijene $ 0.0059791, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XPR je $ 0.100692277415, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000550770122659095.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XPR se promijenio za -0.92% u posljednjih sat vremena, -3.01% u posljednjih 24 sata i -10.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XPR Network (XPR)

No.259

$ 148.84M
$ 327.19K
$ 164.39M
27.84B
30,751,945,614.8276
PROTO

Trenutačna tržišna kapitalizacija XPR Network je $ 148.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 327.19K. Količina u optjecaju XPR je 27.84B, s ukupnom količinom od 30751945614.8276. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.39M.

XPR Network (XPR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XPR Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00016589-3.01%
30 dana$ +0.000533+11.07%
60 dana$ +0.0022152+70.76%
90 dana$ +0.0017166+47.30%
XPR Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XPR od $ -0.00016589 (-3.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XPR Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000533 (+11.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XPR Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XPR od $ +0.0022152 (+70.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XPR Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0017166 (+47.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XPR Network (XPR)?

Pogledajte XPR Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XPR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XPR Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XPR Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XPR Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XPR Network (XPR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XPR Network (XPR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XPR Network.

Provjerite XPR Network predviđanje cijene sada!

XPR Network (XPR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XPR Network (XPR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XPR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XPR Network (XPR)

Tražiš kako kupiti XPR Network? Proces je jednostavan i bez muke!

XPR u lokalnim valutama

1 XPR Network(XPR) u VND
140.669464
1 XPR Network(XPR) u AUD
A$0.008125312
1 XPR Network(XPR) u GBP
0.003902288
1 XPR Network(XPR) u EUR
0.00454376
1 XPR Network(XPR) u USD
$0.0053456
1 XPR Network(XPR) u MYR
RM0.022558432
1 XPR Network(XPR) u TRY
0.21997144
1 XPR Network(XPR) u JPY
¥0.7858032
1 XPR Network(XPR) u ARS
ARS$7.363082896
1 XPR Network(XPR) u RUB
0.430694992
1 XPR Network(XPR) u INR
0.4704128
1 XPR Network(XPR) u IDR
Rp87.632772864
1 XPR Network(XPR) u KRW
7.45550832
1 XPR Network(XPR) u PHP
0.305340672
1 XPR Network(XPR) u EGP
￡E.0.259421968
1 XPR Network(XPR) u BRL
R$0.029080064
1 XPR Network(XPR) u CAD
C$0.007323472
1 XPR Network(XPR) u BDT
0.649650768
1 XPR Network(XPR) u NGN
8.186198384
1 XPR Network(XPR) u COP
$21.468250336
1 XPR Network(XPR) u ZAR
R.0.094136016
1 XPR Network(XPR) u UAH
0.221147472
1 XPR Network(XPR) u VES
Bs0.7804576
1 XPR Network(XPR) u CLP
$5.185232
1 XPR Network(XPR) u PKR
Rs1.514729216
1 XPR Network(XPR) u KZT
2.877055376
1 XPR Network(XPR) u THB
฿0.172609424
1 XPR Network(XPR) u TWD
NT$0.163735728
1 XPR Network(XPR) u AED
د.إ0.019618352
1 XPR Network(XPR) u CHF
Fr0.00427648
1 XPR Network(XPR) u HKD
HK$0.041642224
1 XPR Network(XPR) u AMD
֏2.043409056
1 XPR Network(XPR) u MAD
.د.م0.048003488
1 XPR Network(XPR) u MXN
$0.09969544
1 XPR Network(XPR) u SAR
ريال0.020046
1 XPR Network(XPR) u PLN
0.019404528
1 XPR Network(XPR) u RON
лв0.023146448
1 XPR Network(XPR) u SEK
kr0.050195184
1 XPR Network(XPR) u BGN
лв0.008927152
1 XPR Network(XPR) u HUF
Ft1.803498528
1 XPR Network(XPR) u CZK
0.11145576
1 XPR Network(XPR) u KWD
د.ك0.001630408
1 XPR Network(XPR) u ILS
0.01790776
1 XPR Network(XPR) u AOA
Kz4.872888592
1 XPR Network(XPR) u BHD
.د.ب0.0020099456
1 XPR Network(XPR) u BMD
$0.0053456
1 XPR Network(XPR) u DKK
kr0.034051472
1 XPR Network(XPR) u HNL
L0.139840896
1 XPR Network(XPR) u MUR
0.24482848
1 XPR Network(XPR) u NAD
$0.093868736
1 XPR Network(XPR) u NOK
kr0.053402544
1 XPR Network(XPR) u NZD
$0.009034064
1 XPR Network(XPR) u PAB
B/.0.0053456
1 XPR Network(XPR) u PGK
K0.022611888
1 XPR Network(XPR) u QAR
ر.ق0.019457984
1 XPR Network(XPR) u RSD
дин.0.534880736

XPR Network Resurs

Za dublje razumijevanje XPR Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena XPR Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XPR Network

Koliko XPR Network (XPR) vrijedi danas?
Cijena XPR uživo u USD je 0.0053456 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XPR u USD?
Trenutačna cijena XPR u USD je $ 0.0053456. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XPR Network?
Tržišna kapitalizacija za XPR je $ 148.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XPR?
Količina u optjecaju za XPR je 27.84B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XPR?
XPR je postigao ATH cijenu od 0.100692277415 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XPR?
XPR je vidio ATL cijenu od 0.000550770122659095 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XPR?
24-satni obujam trgovanja za XPR je $ 327.19K USD.
Hoće li XPR još narasti ove godine?
XPR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XPR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
XPR Network (XPR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

