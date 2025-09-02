XEC (XEC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00001926. Tijekom protekla 24 sata, XECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001904 i najviše cijene $ 0.00002006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XEC je $ 0.000592590659826054, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000015996212103553.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XEC se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -2.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu XEC (XEC)
No.136
$ 383.54M
$ 383.54M$ 383.54M
$ 327.71K
$ 327.71K$ 327.71K
$ 404.46M
$ 404.46M$ 404.46M
19.91T
19.91T 19.91T
21,000,000,000,000
21,000,000,000,000 21,000,000,000,000
19,913,976,547,581
19,913,976,547,581 19,913,976,547,581
94.82%
0.01%
2021-07-05 00:00:00
BCHA
Trenutačna tržišna kapitalizacija XEC je $ 383.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 327.71K. Količina u optjecaju XEC je 19.91T, s ukupnom količinom od 19913976547581. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 404.46M.
XEC (XEC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena XEC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000001887
-0.97%
30 dana
$ -0.00000042
-2.14%
60 dana
$ +0.00000032
+1.68%
90 dana
$ -0.00000283
-12.82%
XEC promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XEC od $ -0.0000001887 (-0.97%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
XEC 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000042 (-2.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
XEC 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XEC od $ +0.00000032 (+1.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
XEC 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000283 (-12.82%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XEC (XEC)?
eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.
