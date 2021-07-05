XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

PoredakNo.142

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju19,919,835,922,581

Maksimalna količina21,000,000,000,000

Ukupna količina19,919,835,922,581

Stopa optjecaja0.9485%

Datum izdavanja2021-07-05 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.000592590659826054,2021-11-10

Najniža cijena0.000015996212103553,2025-04-07

Javni blockchainBCHA

UvodeCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

